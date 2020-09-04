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Merih Demiral'dan buruk dönüş
Uzun süren sakatlığın ardından önce Juventus'taki şimdi de A Milli Takım'daki formasına kavuşan Merih Demiral, Macaristan yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşadı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 10:18
Juventus’taki gururumuz Merih Demiral, yaşadığı uzun sakatlığın ardından Milli Takım formasına yeniden kavuştu.
Son olarak Ay-Yıldızlı formayı 11 Kasım 2019’da Andorra’ya karşı giyen genç yıldız, sonrasında İtalyan devinde yaşadığı ağır sakatlıkla 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.
PANDEMİ ŞANSI OLDU
Normal şartlarda EURO 2020’yi kaçıracak olan Merih, pandemi sürecinde mart ayındaki milli maçların ertelenmesi, hazirandaki Avrupa Şampiyonası’nın bir yıl sarkmasıyla maç kaybı yaşamadan Ay-Yıldızlı takımdaki yerini aldı.
Merih’in maç eksiği olduğu gözlerden kaçmadı, yine de 90 dakika boyunca takımı adına savunmada üzerine düşeni yapmaya çalıştı.