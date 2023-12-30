Merih Demiral'dan Suudi Arabistan eleştirilerine cevap: Allah belanızı versin Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Süper Kupa'nın ertelenmesi üzerine kendisine yönelik tepkilere sert yanıt verdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına çıkmama kararı tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Arabistan'da forma giyen Türk futbolcu Merih Demiral tepkilerin hedefi oldu.

Atatürk ismine sansür uyguladığı iddia edilen Suudi Arabistan yetkililerine karşı gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, maça çıkmayarak Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Yaşananların ardından, Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'ın hiçbir tepki göstermemesi, eleştiri konusu oldu.

"Allah belanızı versin"

"Komando" lakaplı Merih Demiral, X'te kendisini eleştiren bir hesaba, "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin." yanıtını verdi.

"Koysana tepkini en miliyetçi sensin" denmişti

Demiral'ın eleştirildiği paylaşımda, "Kaan Ayhan gol sevinci yaşarken senin kişisel showuna katılmadı asker selamı vermedi diye kameralar önünde artistlik yapıyordun. Şimdi mevzu Atatürk ama sesin soluğun çıkmıyor. Koysana tepkini en milliyetçi sensin." ifadeleri kullanılmıştı.

"Organizatör ben değilim"

Öte yandan, Sports Digitale adlı YouTube kanalına özel bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, kendisini şu sözlerle savundu: