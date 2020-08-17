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Merih Demiral'ın fit hali dikkat çekti

Merih Demiral'ın fit hali dikkat çekti

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral futboluyla herkesi kendisine hayran bırakırken, saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan hızlı dönen Merih'in vücudu olay oldu.