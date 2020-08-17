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- Merih Demiral'ın fit hali dikkat çekti
Merih Demiral'ın fit hali dikkat çekti
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral futboluyla herkesi kendisine hayran bırakırken, saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan hızlı dönen Merih'in vücudu olay oldu.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 17:21
Juventus'un başarılı stoperi Merih Demiral, geçirdiği sakatlığın ardından sahalara hızlı bir şekilde dönmeyi başardı.
Pandemi döneminin araya girmesiyle son hafta oynanan Roma maçına yetişerek oyuna sonradan dahil olan Merih Demiral, 201 gün sonra sahalara dönerek hayranlarını sevindirmişti.
FİT HALİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Sakatlık döneminde çok çalıştığı her halinden belli olan 22 yaşındaki futbolcunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fit vücudu ile dikkat çeken yıldız savunmacının tatilde çektirdiği fotoğraf futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.
FENERBAHÇE'DEKİ HALİNDEN ESER YOK
Sarı-lacivertli takımın altyapısında forma giyerken zayıf haliyle dikkat çeken Merih Demiral'ın kariyeriyle birlikte vücudunu da geliştirdiği gözler önüne serildi.