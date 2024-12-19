Merkez Hakem Kurulu'nda hakemlere özel kamp

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler için TFF Riva Tesisleri'nde "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenledi.

Kampın amacı, hakemlerin fiziksel ve mental performanslarını üst seviyeye çıkarmak ve maç yönetim standartlarını artırmaktı.

KARARLAR ANALİZ EDİLDİ

Kampın ilk gününde hakemler, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörlerin eşliğinde fiziksel dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci gün ise hakemler, müsabaka klipleri üzerinden analiz ve değerlendirmelerle karar verme süreçlerini geliştirmeye odaklandı.

DEVAMI PLANLANIYOR

MHK, Süper Lig'in 18. haftası öncesinde de hakemlerin performansını yükseltmek amacıyla benzer bir kamp düzenlemeyi planladığını açıkladı.