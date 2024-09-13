Mersin'de Galatasaray fanatiği çift çocuklarına 'Icardi' adını verdi Ali ve Zehra Ay çifti, Galatasaray Efsanesi Fatih Terim ile aynı gün doğan bebeklerine 'Umut Halil Icardi' ismini verdi. Baba Ali Ay, Galatasaray sevdalısı olduğu için çocuğuna 'Icardi' ismini verdiğini söyleyerek, 'İnşallah Icardi gibi yıldız bir futbolcu olur' dedi.

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AA

Mersin'de yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin Galatasaray sevgisi, yeni doğan çocuklarına isim seçerken de kendini gösterdi.

Ay çiftinin yeni doğan bebeği, Galatasaray efsanesi, Türk futbolunun "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim ile aynı doğum gününü paylaşıyor.

"UMUT HALİL ICARDİ"

Galatasaray taraftarı aile, isim seçerken de Galatasaray'dan vazgeçmedi ve yeni doğan bebeklerine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Umut Halil İcardi" adını koydu.

İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba Ali Ay, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Umut Halil İcardi" yazdırdı.

Ay Ailesi, bebekleriyle RAMS Park'ta Galatasaray'ın maçını izleyip Arjantinli yıldızla tanışmak istiyor.

"İNŞALLAH ICARDİ GİBİ YILDIZ BİR FUTBOLCU OLUR"

Baba Ali Ay, oğlunun Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede sevinçle karşılandığını söyledi.

Oğluna verdiği isim nedeniyle çevreden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:

Ailede maçları hep beraber izliyoruz. Oğlum fanatik Galatasaraylı. Çocukluğumda bana 'Gülnarlı Jardel' derlerdi. Oğlum Kıvanç'ın bu ismi vermemizde etkisi büyük oldu. O Icardi adını vermemizi çok istedi. Galatasaray sevdalısı olduğum için oğluma Icardi'nin ismini koydum. İnşallah Icardi gibi yıldız bir futbolcu olur. İnşallah benim oğlum da çok güzel yerlere gelir ve Fatih Hoca'nın elini öper.

"HEPİMİZ ICARDİ HAYRANIYIZ"

Anne Zehra Ay da ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi.

Ay çiftinin büyük çocuğu Kıvanç Ay da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini söyledi.

"KARDEŞİMLE GALATASARAY MAÇINI İZLEMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini dile getiren Ay, şu ifadeleri kullandı:

Babamla hep kardeşime Icardi ismini vereceğimizi konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı sananlar oldu. Bazen tepki gösteriyorlardı ama adını Icardi koyduk. Hala inanmayanlar oluyor. Kardeşimle onunla beraber ilerde top oynamak, Galatasaray maçını izlemek ve Icardi'yi görmek istiyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)