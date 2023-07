Mert Günok: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımda dibi gördüğünü ve kazanacağı bir şampiyonlukla zirveye çıkacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kampında AA muhabirinin sorularını cevaplayan tecrübeli kaleci, bir önceki sezon İstanbul'da oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın kariyerinin en kötü anı, tekrar oynamaya başlamasının ise bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

En dibi gördüğüm an sakatlandığım maçtı. Sakatlandığım an kariyerimde en dibi gördüğüm an olarak kalacak. O günü yaşadıktan sonra kendi içimde 'Bunun daha kötüsünü göremem.' dedim. Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Ne zaman ve nasıl döneceğimi bilemiyordum. Böyle bir sakatlık hiçbir futbolcunun aklından geçmez. Başınıza gelince anlıyorsunuz. Yürüyemeyecek durumda olmak, kendi işlerini yapamamak bir insan için çok zor bir şey. Hayatımı nasıl düzene sokacağımı düşünürken, yavaş yavaş dönüşe geçtim ve bu dönüm noktası oldu. 'Buradan çıkış da zirve olmalı.' dedim. Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hala bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk yaşadıktan sonra, 'En dipten en zirveye çıktım.' diyeceğim.