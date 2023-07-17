Mert Günok: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum Almanya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta başarılı kaleci Mert Günok, yeni sezonda şampiyonluk yaşamayı hedeflediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımda dibi gördüğünü ve kazanacağı bir şampiyonlukla zirveye çıkacağını söyledi.

"En dipten zirveye çıkacağım"

Siyah-beyazlı takımın kampında AA muhabirinin sorularını cevaplayan tecrübeli kaleci, bir önceki sezon İstanbul'da oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın kariyerinin en kötü anı, tekrar oynamaya başlamasının ise bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

En dibi gördüğüm an sakatlandığım maçtı. Sakatlandığım an kariyerimde en dibi gördüğüm an olarak kalacak. O günü yaşadıktan sonra kendi içimde 'Bunun daha kötüsünü göremem.' dedim. Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Ne zaman ve nasıl döneceğimi bilemiyordum. Böyle bir sakatlık hiçbir futbolcunun aklından geçmez. Başınıza gelince anlıyorsunuz. Yürüyemeyecek durumda olmak, kendi işlerini yapamamak bir insan için çok zor bir şey. Hayatımı nasıl düzene sokacağımı düşünürken, yavaş yavaş dönüşe geçtim ve bu dönüm noktası oldu. 'Buradan çıkış da zirve olmalı.' dedim. Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hala bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk yaşadıktan sonra, 'En dipten en zirveye çıktım.' diyeceğim.

Sakatlandığı pozisyonu daha sonra hiç izlemediğini söyleyen Mert, Giresunsporlu futbolcuların oyuna devam ederek attığı ve tepki çeken golle ilgili, "İnternette bazen karşıma çıktığı anlar oldu ama detaylı olarak pozisyonu izlemedim. Sonrasında oyun devam etti ve gol oldu. Oradaki oyuncuların heyecanına veriyorum. Gerekli tepki kamuoyu tarafından verildi. Üstünde durmanın çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yaşanan yaşandığıyla kaldı." dedi.

"Şampiyonluk istiyorum"

Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Mert Günok, Beşiktaş'ta da bu başarıyı yakalayarak Süper Lig'de üç ayrı takımda zafere ulaşan eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı yakalamak istediğini söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, şunları söyledi:

Beşiktaş gibi bir kulübün hedefi her sene şampiyonluk olmalı, bu tartışılamaz bir gerçek. Bizim de bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. İstanbul Başakşehir'de ve Fenerbahçe'de şampiyonluğum var. Beşiktaş'ta oynayan, takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak o şampiyonluğu yaşamayı çok istiyorum. Bir şampiyonluk daha yaşarsam Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk yaşayan oyunculardan biri de ben olacağım. Bunun için de geçtiğimiz sezon gösterdiğimiz performansın hem kendi adıma üstüne koymam gerekiyor hem de takım olarak üstüne koymamız gerekiyor. Beşiktaş'ta en iyi dönemimi sergilemedim. Geçen sene iyi bir performans sergiledim ama tam bir sezon oynayarak sonu şampiyonlukla biten bir sezon en büyük hayalim. Beşiktaş serüvenimde en iyi dönemimi daha geçirmediğimi düşünüyorum. Bu sene inşallah öyle olacak.

"Şenol Hoca'nın yeri farklı"

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Şenol Güneş'le çalışmaya başladıklarını anlatan Mert, "Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatım bitene kadar da futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak. Eğitici ve öğretici bir hocamız var. Beraber çalıştığımız dönemlerde başarılı günlerimiz oldu. İnşallah beraber kupa kaldırmak da nasip olur." diye konuştu.