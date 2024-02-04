Mert Günok: Çok iyi mücadele ettik

Süper Lig'de 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Siyah-beyazlılar derbi maçını 2-0 kazanarak 3 puana uzandı.
"Çok iyi mücadele ettik"
Beşiktaş'ta Mert Günok, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Mert Günok yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk." dedi.
"Semih, Beşiktaş'ın gözbebeği"
Mart Günok ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Çıkışından ötürü mutluyuz, gururluyuz. Takım da iyi oynadı. Semih'in bireysel becerisiyle attığı 2 gol güzeldi. Onunla bireysel olarak ilgileniyorum. Çok seviyorum. Böyle çalıştığı sürece önü çok daha açık."
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