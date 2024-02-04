Mert Günok: Çok iyi mücadele ettik Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Günok, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti.

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Süper Lig'de 24. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar derbi maçını 2-0 kazanarak 3 puana uzandı.

"Çok iyi mücadele ettik"

Beşiktaş'ta Mert Günok, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk." dedi.

"Semih, Beşiktaş'ın gözbebeği"

Mart Günok ayrıca şu ifadeleri kullandı: