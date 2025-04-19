Mert Günok: Günahı ve sevabıyla buradayız!

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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve nefesleri kesen 90 dakika, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Günok, şunları dedi:

Aslında üçüncülük şansımız devam ediyor ama inişli - çıkışlı oyunumuz da devam ediyor. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk.

"GÜNAHI VE SEVABIYLA BURADAYIZ"

Mert Günok, sözlerine şöyle devam etti:

Açıkçası oyunlarımız biraz gel-git üzerine gidiyor. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Yendiğimizde de yenildiğimizde de gerekli açıklamaları yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon özelinde geçen seneden farklı olarak bir kupa hedefi yok, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Mert Günok, son olarak şu ifadeleri kullandı: