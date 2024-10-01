Mert Günok: Haksız penaltıda çileden çıktım

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı ve kalecisi Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN BİR SABRI VAR"

Günok, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle ufak bir oyun analizi yapalım. İlk yarıda istediklerimizi tam olarak hayata geçiremedik ve gereksiz top kayıpları yaşadık. Ancak ikinci yarıda baskıyı artırınca, rakibin hatasından yararlanarak bir golle kilidi açmayı başardık. Sonrası bizim için daha kolay geçti. 3-0'lık bir maçın ardından genelde röportaja katılmam ama kaptan olarak burada olmak istedim. Geçen sezon ve önceki sezondan beri, röportajlarımda hakem yönetimi hakkında hiç konuşmamıştım. Ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak, Beşiktaş'a karşı geçen yıl çok kolay verilen fauller ve net penaltıların es geçildiğini gözlemliyoruz. Emirhan’ın penaltı pozisyonu gibi birçok durum var; genelde bu kararların bizim aleyhimize olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmasak da herkesin bir sabrı var. Normalde sinirlenmeyen biri olarak, bugün verilen penaltıda çileden çıktım ve haklı olarak sarı kart gördüm. Ancak penaltının iptal edilmesinin ardından gereksiz bir sarı kartla karşılaştım. Bazen sabrımızın taştığı anlar oluyor. Kulübümüzün bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağına inanıyorum. Kaptan olarak bu şekilde seslenmek istedim.