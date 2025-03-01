Mert Günok: Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın file bekçisi Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SON ANA KADAR ZORLANDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Günok, şunları dedi:

Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan file bekçisi şu ifadeleri kullandı: