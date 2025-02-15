AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Avrupa kupaları hedefine ulaşmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak şunları dedi:

İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz.

"HOCAMIZ TAKIMA ENERJİ GETİRDİ"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, şu şekilde konuştu:

Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.

"İYİ OYNAYARAK DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Lige iyi başlayıp sonrasında keskin bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Mert, şu ifadeleri kullandı:

Bundan dolayı üzgünüz. Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz.

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı.

"DAHA FAZLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini anlatan Mert Günok, sözlerini şöyle noktaladı: