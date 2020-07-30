Mert Günok, Old Trafford hayalini anlattı

Şampiyon Başakşehir'in performansıyla göz dolduran kalecisi Mert Günok, "Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamak" istediğinden bahsetti.

Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok, yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile çeyrek finalde oynayabilmek için öncesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını hatırlattı.

"MAÇIN ALMANYA'DA OLMASINA ÜZÜLDÜM"

İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendikleri Kopenhag'ı elemeleri gerektiğine dikkati çeken başarılı file bekçisi, "Manchester United geldi diye bir algı oluşturuldu ama Kopenhag maçı da kolay olmayacaktır. Eğer Kopenhag'ı elersek Manchester United ile oynayacağız. Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir maç oynamayı çok isterdim. Bu sene Manchester'ı çekince, maçın Almanya'da olmasına açıkçası üzüldüm. Gönlümden asıl geçen ise Manchester United'a karşı Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynamak." ifadelerini kullandı.