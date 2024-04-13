Mert Günok: Sezon başından beri iyi gitmiyoruz Samsunspor ile 1-1'lik beraberliğin ardından konuşan Mert Günok, "Taraftarımız hala stadı dolduruyor ama biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz. Elimizde bir kupa var. Herkes ona sarılmış durumda." dedi.

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Süper Lig'de 32. haftada oynanan Beşiktaş ve Samsunspor arasındaki karşılaşma, 1-1'lik skorla sonuçlandı.



Beşiktaş'ta tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Samsunspor beraberliği sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Haftalardır yapamadığımız iyi oyununu ilk yarıda gösterdik"

Mert Günok yaptığı açıklamada, "İlk yarı iyi bir oyun vardı. Haftalardır yapamadığımız iyi oyununu ilk yarıda gösterdik ama ikinci yarı geri çekildik. Kötü bir pozisyonda golü yiyince iş biraz doğaçlamaya döndü. Bizim bunu yapmamamız lazım." dedi.

"Sezon başından beri iyi gitmiyoruz"

Tecrübeli kaleci ayrıca, "Taraftarımız hala stadı dolduruyor ama biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz. Elimizde bir kupa var. Herkes ona sarılmış durumda. Taraftarımızı üzmeye devam ediyoruz, üzgünüz." ifadelerini kullandı.