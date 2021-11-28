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Mert Günok, sezonu kapattı
Süper Lig'de oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli oyuncu 6 aylık tedavi sürecine girecek.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 08:47
- Güncelleme : 28.11.2021 - 09:21
Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Giresunspor'a karşı 4-0 kaybettikleri maçın 4. golünden önce sakatlanandı.
Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SEZONU KAPATTI
Beşiktaş Kulübü, Mert Günok'un sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşadığını açıkladı.
Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.