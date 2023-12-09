Mert Günok: Taraftarlardan özür dileriz Süper Lig'de 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertliler kazanan taraf oldu. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlardan özür diliyoruz"

Siyah-beyazlı camiaya yönelik konuşan Mert Günok şöyle dedi:

"Taraftarlarımızdan özür dileriz. Skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz."

Beşiktaşlı futbolculara gönderme

Ayrıca Mert Günok "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullandı.