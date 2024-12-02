Mert Günok'tan beraberlik yorumu: Açıklamasını yapacak kişi ben değilim

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.

İki takımın da etkili pozisyonları bulduğu temposu yüksek mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"AÇIKLAMASINI YAPACAK KİŞİ BEN DEĞİLİM!"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Mert, şu ifadeleri kullandı:

Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim. Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim!