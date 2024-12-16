Mert Günok'tan olay sözler! Utanç verici

Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Adana Demirspor maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, müsabakanın ardından ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAYA YÜZÜM YOK"

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, şu ifadeleri kullandı:

Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem.