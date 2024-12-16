Mert Günok'tan olay sözler! Utanç verici

Haber Merkezi
Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Adana Demirspor maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, müsabakanın ardından ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BURADA OLMAYA YÜZÜM YOK"
Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, şu ifadeleri kullandı:
Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem.
"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, şu sözleri sarf etti:
Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!
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