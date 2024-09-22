Mert Günok'tan penaltı pozisyonu açıklaması Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Eyüpspor maçının ardından penaltı pozisyonuna dair açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 6. hafta maçında Eyüpspor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Eyüpspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLER VAR"

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Eyüpspor oyunu çirkinleştirmedi. Güzel bir maç oldu. Topu zaman zaman çok fazla rakibe verdik. 3 puan çok önemli ligde, böyle maçlar da olacaktır. Kazandığımız için mutluyuz. Geliştirmemiz gereken yerler var." dedi.

"DOKUNMAK İSTEMEDİM, ELLERİMİ ÇEKTİM"

Eyüpspor'un kazandığı penaltıya değinen Günok, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda birkaç pozisyon oldu, ikinci yarıda tehlikeli bir pozisyon oldu. Onun dışında penaltı var. Rakip oyuncu penaltıyı aldı. Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim. Kendini ayarladı, penaltı oldu. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Bugün de aslında zor bir maç oynadık. Eyüpspor iyi bir takım. Hafta içi Avrupa'da zor bir deplasmana gideceğiz. Üstüne koyarak, gelişerek devam etmemiz gerekiyor."