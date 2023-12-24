Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a cevap geldi: Girdaba kapıldık

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.
"Sen nasıl kalecisin"
Futbolculara yüklenen Çalımbay, Mert Günok için büyük eleştiride bulunmuştu.
Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!
"Ekip olarak girdaba kapıldık"
Başarılı eldiven de eski hocasının yaptığı eleştiriye yanıt verdi. Sağduyulu bir açıklama yapan Mert Günok şunları söyledi:
Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız.
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