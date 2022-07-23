Mert Hakan, bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Mert Hakan, bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Fenerbahçe'de sakatlığı bulanan Mert Hakan Yandaş'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine giden Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştü.

Yapılan tetkikler sonucunda tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş, çalışmalarını ise bireysel olarak sürdürüyor.

Tedavi süreci devam eden Mert Hakan'ın iyileşme sürecine bağlı olarak bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.