Mert Hakan: Tek hayalim şampiyonluk

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, hedeflerinden takım içindeki havaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de; Mert Hakan Yandaş, FB TV'de yayınlanan Günün Röportajı'nın konuğu oldu.

26 yaşındaki oyuncu; kamp dönemi, transfer süreci, kariyeri ve şampiyonluk hayali hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye gelmekten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu belirten Mert Hakan, "Fenerbahçe ailesinin içine girince; buranın nasıl bir yer olduğunu daha net anlıyorsunuz. Herkese nasip olmayacak bir şey ancak bana nasip oldu. İyi ki de oldu... İyi ki de Fenerbahçe'deyim." ifadelerini kullandı.

"HERKESE NASİP OLMAYACAK BİR ŞEY"

Kamp döneminin yüksek tempoda geçtiğini ifade eden başarılı oyuncu, "Adaptasyon sürecini çabuk atlattık. Çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Gerçekten inanılmaz çalışıyoruz. Burada çok samimi bir ortam var. Sanki 3-4 yıldır burada gibiyim. Çok hızlı bir şekilde kaynaştık. İdmanlardan sonra da kalabalık gruplar halinde sohbetler ediyoruz." dedi.

Kısa sürede kazanılan takımdaşlık önemine değinen Fenerbahçeli futbolcu, "Armaya, camiaya yakışır şekilde hareket etmeliyiz. Bunu da birlikte hareket ederek başarabiliriz. Yarın öbür gün sahada birinin canı yanındağında hepimizinki yanmalı... Fenerbahçe'nin armasına yakışır şekilde birlik olmamız lazım. Mücalemizi; bu camiayı düşünerek vermemiz gerek. Bence bu oyuncu grubu bunun farkında. Geldiğim günden bu yana bunu hissediyorum. Bu takım; bu arma ve bu camia için gereken her şeyi sahada verecek. Her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah sezona güzel girip bu birlikteliği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Erol Bulut hakkında da açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "Hocamız yıllar sonra yuvasına dönüş yaptı. Ne istediğini çok net şekilde bizlere aktarabiliyor. Teknik heyet, oyuncular, kulüp çalışanları hemen birbirini sahiplendi. Antrenman tempomuz inanılmaz. Yorucu; ancak gerekli de." ifadelerini kullandı.

"CANER AĞABEY İNANILMAZ KOMİK BİRİSİ"

Neşesi ve tecrübesiyle takıma öncülük eden Caner Erkin hakkında da açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Caner Ağabey ne farklı adammış. İnanılmaz komik birisi. Bu kadar komik birisini hayatımda görmedim. Burada kazanılan birliktelikte Caner Ağabey gibi isimlerin önemli rolü var. Saha içinde ise inanılmaz ciddi ve agresif birisi..." dedi. Mücadaleci bir karaktere sahip olduğunu savunan Mert Hakan, "Hayatımı mücadele ederek kazandım. Saha içerisinde inatçı olmak çok önemli. Bunu kendi açımdan söylüyorum. Vazgeçmediğin sürece o işte başarılı olursun... Hayatım boyunca kritik süreçlerden geçtim. Ancak şu anda hayal ettiğim yerdeyim." şeklinde konuştu.

"HAYAL ETTİĞİM YERDE; FENERBAHÇE'DEYİM"

Geriye baktığında gollü sezonlar geçirdiğini belirten başarılı oyuncu, "Orta saha oyuncusu olarak gollü geçirdiğim sezonlar oldu. Tabii ki Fenerbahçe'de de buna devam edip sayıyı artırmak istiyorum. Karagümrük maçında ilk golümü attım. İnşallah ilk resmi maçımda da aynı sevinci yaşarım. Hazırlığını yaptığım bir gol sevincim yok. Gollerimi babama armağan ediyorum. Babamı 9 yaşımda kaybettim. Futbolcu olmamı çok isterdi. Babamın da hayallerini gerçekleştirdim diyebilirim. Kolumda; onun doğum tarihinin yazığı bir dövme var. Genelde gol atınca; onu öperim. Tüm gollerimi rahmetli babama armağan ederim." dedi.

"BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Mert Hakan, "Çok farklı bir süreç yaşadık. Taraftarımız beni sahiplendi. Ben de Fenerbahçe armasına ve onlara karşı olan görevimi yerine getirmek için sezonun açılmasının sabırsızlıkla bekliyorum. Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Buralara gelmek çok büyük bir şans. Tek hayalim ve hedefim; Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak..." ifadelerini kullandı.