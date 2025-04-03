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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'da Galatasaray'a kaybettiği maç sırasında çıkan olayların ardından kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş kısa bir konuşma yaptı.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA İNMİYOR SEKİZE"

Derbi sonrası hakem Cihan Aydın'a giden Mert Hakan Yandaş, "Ben neden kırmızı kart gördüm?" diye sordu. Cihan Aydın, Mert Hakan'a cevap vermedi ve sarı-lacivertli futbolcu soyunma odasına gitti.

Galatasaray derbisinin ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Mert Hakan Yandaş "Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize." diyerek gördüğü kırmızı karta isyan etti.