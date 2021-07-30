Mert Hakan Yandaş ameliyattan sonra toparladı

Hazırlık kampının yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, sağlığına kavuşunca rahatladı. Fıtık ameliyatı olan başarılı orta saha fiziksel olarak toparlandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yıldızlaşan isimlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Geçen sezon transfer edilen yıldız futbolcu orta saha rekabetinde formaya en yakın isimlerin başında geliyor.

Oyunu iki yönlü oynayan, koşan, mücadele eden orta saha oyuncusu teknik kapasitesi ile de fark yaratıyor.





İKİ ÖNEMLİ ETKEN

Hazırlık maçlarında mücadeleci futbolunun yanısıra asist ve golleri ile dikkat çeken Mert Hakan'ın bu performansında iki önemli detay var.

İlki sağlığına kavuşması. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta tam kapasite ile forma giyemeyen futbolcu ameliyat olmak için sezonun bitmesini bekledi.

Yeni sezon öncesi kasık fıtığı ameliyatı olan futbolcu ağrılarından kurtuldu ve sahaya tam performansını yansıtmaya başladı.





"HOCAMIZIN OYNATMAK İSTEDİĞİ FUTBOL BANA UYGUN"

İkinci önemli etken de Pereira'nın oyun sistemi. 3-4-3 dizilişinde dinamik ve agresif bir oyun oynatmaya çalışan teknik adamın kurmaya çalıştığı bu düzen Mert Hakan'a da uygun.

25 yaşındaki isim yeni sistemle ilgili "Hocamızın oynatmak istediği oyun bana biraz daha uygun, verdiği öz güven de güzel" demişti.