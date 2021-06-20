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    Mert Hakan Yandaş: Bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz

    Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Mert Hakan Yandaş sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 14:42
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    Mert Hakan Yandaş: Bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz

    Geçen sezon başında Fenerbahçe 'yle, Galatasaray 'ı kapıştıran ve sonunda tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanan Mert Hakan Yandaş inişli-çıkışlı bir performans sergilemişti.

    "BAMBAŞKA BİR MERT HAKAN..."

    Deneyimli oyuncu, Kanarya'nın bu ilgisine ve uğraşına karşılık yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sakatlık sürecini tamamen atlatan başarılı orta saha, yeni sezon öncesinde oldukça iddialı konuştu ve net mesajlar verdi:

    "Tatilde ekstra çalışmalar yaptım, sezon açılışına hazırım. Artık herkes çok güçlü ve bambaşka bir Mert Hakan seyredecek. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezonda camianın beklentilerine karşılık vereceğiz. Hem Süper Lig ’de hem de Avrupa'da başarıya koşan bir ekip seyrettireceğiz."

    Mert Hakan Yandaş: Bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz #1

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