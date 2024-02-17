Mert Hakan Yandaş: Çok doluyum Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Rizespor maçının ardından "Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci devrede 48. dakikada Serdar Dursun,65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ile bulduğu goller ile maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok doluyum"

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan Mert Hakan, şu sözleri sarf etti:

Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için mutluyuz. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum. Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik. Yalandan değil. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam, son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Biz elimizden geleni yapacağız. Benim için maç iyi geçtiği için mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe!

"Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe'de baskının çok olduğunu bildiğini söyleyen Mert Hakan, şunları dedi: