Mert Hakan Yandaş, dalya demeye hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

Mert Hakan Yandaş, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de beşinci sezonunu geçiriyor.

Fenerbahçe'de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 143 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 6 bin 446 dakika sahada kalırken 11 gol atıp, 24 asist yaptı.

Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 31 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

LİGDE 6 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altında 99 Süper Lig maçına çıktı.

Bu karşılaşmalarda 4 bin 372 dakika oyunda kalan tecrübeli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 16 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Mert Hakan, lig maçlarında 26 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk sezon olan 2020-2021'de 34 lig maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunda ise 24 lig maçında oynadı.

Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğu 2022-2023 sezonunda ligde 15 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu geçen sezon ise 16 lig maçında görev aldı.

BU SEZON 21 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Mert Hakan Yandaş, bu sezon sakatlık sebebiyle 6, ceza sebebiyle de 3 resmi maçta forma giyemedi.

Jose Mourinho'nun 21 maçta forma verdiği Mert Hakan, bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başlarken, 16 müsabakada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 10 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.