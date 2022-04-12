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    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu

    Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbide Marcao ile yaşadığı pozisyonda yerde kalmıştı. Mert Hakan'ın düşüşü, ilk önce Türkiye'de daha sonra da dünya basınında gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:31
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    Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise maçın ardından hem Türkiye hem de dünya basınında gündeme oturdu.

    Marcao'nun müdahalesi sonucu defalarca yuvarlanan Mert Hakan'ın pozisyonu abarttığı düşünülüyor.

    Hakeminde devam kararı verdiği pozisyonun ardından Mert Hakan Yandaş, Marcao'nun üzerine yürüdü ve sarı kart gördü.

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #1

    Dünya basınında da alay konusu oldu

    Türkiye'de spor kamuoyu tarafından eleştirilen Mert Hakan Yandaş, dünya basınında da yoğun eleştiriler aldı.

    İngiltere'nin The Sun gazetesi, Mert Hakan'ın pozisyonunu internet sitesi üzerinden paylaştı. The Sun editörleri, Mert Hakan'ın 'küçük bir çocuk gibi davrandığını' ifade etti.

    İşte Mert Hakan Yandaş'ın gündem olan o pozisyonu:

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #2

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #3

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #4

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #5

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #6

    Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu #7

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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