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Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu

Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbide Marcao ile yaşadığı pozisyonda yerde kalmıştı. Mert Hakan'ın düşüşü, ilk önce Türkiye'de daha sonra da dünya basınında gündem oldu.