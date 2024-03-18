Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik

ensonhaber.com
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda takımla birlikte kutlama fotoğrafını koyarak, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" notunu yazdı.
Taraftarın beğenisini topladı
Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
İşte o paylaşım:
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