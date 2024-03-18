Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda takımla birlikte kutlama fotoğrafını koyarak, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" notunu yazdı.

Taraftarın beğenisini topladı

Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

İşte o paylaşım: