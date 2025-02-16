Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de dalya dedi

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla dalya dedi.
Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.
MERT HAKAN'IN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe'de toplamda 143 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol attı ve 25 asist yaptı.
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