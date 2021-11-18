Mert Hakan Yandaş: Galatasaray'ı yeneceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, "Galatasaray'ı yenip, taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

"ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL"

Son dönemde aldıkları sonuçların fazla abartıldığını söyleyen Mert Hakan, "Kırılgan bir dönem yaşadık. Kayserispor maçında çok şanssızdık. Kaçan penaltı, 4 direk.... Bunlara sığınmamak lazım. Derbiyi kazanmaktan başka çaremiz yok. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kötü şeyler yazıyor ama puan farkını kapatıp şampiyon olabiliriz. Son dönemde sadece oyunlar skorlara yansımadı. Abartılacak bir tablo yok. Fenerbahçe büyüklüğünden dolayı algılar, baskılar çok fazla. Taraftarımız üzülüp isyan edebilir, bu normal. Olumlu eleştirileri alıp, önümüze bakmalıyız. İyi sonuçlar almalıyız." dedi.

"KAZANIP, TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçına camia olarak odaklandıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "İlk günden bu yana bu maça kilitlenmiş bir camia var. Biz hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek bir şey var kazanıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Futbolcular, teknik heyet buna odaklanmış durumda. Galatasaray'ı yenip, taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

Takımda Galatasaray'a gol atan futbolcu olmamasını yorumlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki gol çok önemli. Futbolun meyvesi ama gol atmaktan ziyade takımın kazanması daha önemli. Bunu da herkes birbirine söylüyor. İster istemez bunları da konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYI BEKLİYORUM"

Sakatlık durumunu yorumlayan Mert Hakan, "Sezon başında iki kere sakatlık yaşadım. Şu anda da performansımın iyi olduğunu söylemek için erken. İnşallah üstüne koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu. Milli Takım'ın play-off bileti almasını da yorumlayan orta saha oyuncusu, "Kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz. Tabii ki ben de hizmet etmek isterim. Çağrılmayı bekliyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.