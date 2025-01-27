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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından zirve takibinde hata yapmayan Kanarya'da takımın ilk yarıdaki oyunu oldukça eleştirilmişti.

2. yarıda bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertli oyuncular 10 dakikada maçı 3-1'e getirmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bu müsabakanın devre arasında soyunma odasında yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

GÖZTEPE TRİBÜNLERİNE EL SALLADI, KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA EŞLİK ETTİ

Öte yandan galibiyetin ardından tribünlerle selamlaşan Mert Hakan'ın Göztepe tribünlerine el sallaması ve küfürlü tezahürata eşlik etmesi de sosyal medyayı karıştıran bir başka olay oldu.