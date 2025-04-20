Mert Hakan Yandaş nadir görülen bir enfeksiyona yakalandı: Hastaneye kaldırıldı

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Fenerbahçe'den, Kayserispor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle sürece hastanede devam edileceğini açıkladı.

ON BİNDE BİR GÖRÜLEN PROBLEM...

Açıklamanın ardından, Mert Hakan'ın durumuna dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, milli oyuncu 10 binde 1 görülen nadir bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldı.

Enfeksiyon değerlerinde düşüş sağlanamaması üzerine, daha steril bir ortamda tedavi edilmesine karar verildi.

KAYSERİSPOR'A KARŞI YOK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 lig maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 asist yaptı.