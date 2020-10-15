Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'yi seçtim

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferi olan Mert Hakan Yandaş, yaptığı açıklamada "Hak eden formayı alacak" diyerek, Erol Bulut'a forma adaleti konusunda güvendiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda önemli konularda açıklamalarda bulundu.

"AİLE SICAKLIĞI VAR"

Mert Hakan şunları söyledi: "Adaptasyon sürecini iyi geçtik. Milli takım arasından sonra yavaş yavaş istediklerimizi birlikte daha kolay yapabileceğiz. Ben ilk geldiğim günden beri, yıllardır burada oynuyormuşum gibi bir hava oldu. Çok samimi bir ortam var. İçeride aile sıcaklığı var."





"Erol Bulut ne istediğini bilen biri. 3 senedir çok güzel işler yapıp buraya geldi. Hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyoruz. Daha 4. haftadan şampiyon ilan edilmek doğru değil. Maç maç geçip sonunda kupaya ulaşmak istiyoruz."

"İYİ Kİ BURADAYIM"

Fenerbahçe'ye gelirken ve geldikten sonra yaşadığı süreçteki zorluklardan da bahseden milli futbolcu, takımda mutlu olduğunu söyledi. Mert yaptığı açıklamada, "İyi ki buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben süreç içinde sessiz kaldım ama gerçekler elbet bir gün ortaya çıkar ve çıkıyor da. İlk olarak Emre ağabey ile görüştük. Ailemle paylaştım. Ondan sonrasında süreç hep Emre ağabey ile ilerledi." ifadelerini kullandı.

"EMRE AĞABEY İYİ BAŞLADI"

Transfer sürecinde Ali Koç'un tutumunun da olumlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Emre Belözoğlu'nun yaptıkları ortada. Futbolculuğu gibi sportif direktörlüğe de iyi başladı. Bana söylediklerinden çok etkilendim. Futbolu da yeni bıraktı. Benim de küçüklükten beri idolüm. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Transfer sürecinde Emre ağabey ile iletişimdeydik. Başkanımızın da yaklaşımı iyiydi. Burayı seçerken hiç 'Acaba' demedim. İyi ki böyle bir süreç yaşayarak buraya geldim." dedi.

"BABAM BENDEN DAHA İYİ FUTBOLCUYDU"

Babasının da çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Onu unutmak için bir şey yapmam gerekiyordu ve ailem de futbolu ne kadar sevdiğimi biliyordu. Babam profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Babamın arkadaşları da bana, 'O senden daha iyi' diye hep söyler. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"HAK EDEN OYNAYACAKTIR"

Forma rekabeti ve EURO 2020'deki şansı hakkında da konuşan deneyimli isim, "Büyük camiada rekabet olmadıktan sonra, olmaz. İnanılmaz bir kadro kuruldu, her mevkinin alternatifleri oynayabilecek seviyede. Forma zor olmalı ki camiamızı ileri taşıyalım. Rekabet ve arkadaşlık üst seviyede, Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluştu. Hak eden oynayacaktır. Bu süreçte skorlar çok önemli. İçerideki ortam çok iyi, gelen herkesi içimize alabiliyoruz. Skorların da iyi olması şevkimizi artırıyor. Gelen herkes, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi olduğunu biliyor.

Çok şükür ki Milli olma şansını buldum. İlk gittiğimde oynama fırsatım oldu, bu yüzden de çok mutluyum. Tabii ki bunun devamını getirmek gerekiyor. Avrupa Şampiyonası’nda kadroda bulunmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Fenerbahçe taraftarına da teşekkür eden Mert Hakan, "Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Geldiğim ilk günden bugüne hep yanımda durdular. Bana karşı açılan savaşlarda ilk önce onlar karşı çıktılar. Bu beni çok mutlu etti, şimdi sıra bende. Onların içleri rahat olsun, onlar için mücadele eden bir Mert Hakan görecekler." diyerek sözlerini tamamladı.