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    Mert Hakan Yandaş: Kadıköy'den çıkış yok

    Mert Hakan Yandaş: Kadıköy'den çıkış yok

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi, "Pazar günü, Kadıköy’den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:17
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    Galatasaray’ın kapısından dönerek geçen sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçının yıldızlarından biri oldu.

    Yandaş, İsmail Kartal döneminde performansını artıran isimler arasında yerini aldı. Mert Hakan, pazar günkü dev karşılaşma öncesi de iddialı sözler sarf etti.

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Derbilerin anlamı her zaman farklıdır. Her camianın mensubu, bu tarz maçları sabırsızlıkla bekler. Biz de Galatasaray maçını iple çekiyoruz.” diye konuştu.

    Mert Hakan Yandaş: Kadıköy den çıkış yok #1

    "Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz"

    Mert Hakan Yandaş, ligde son dönemde yakaladıkları başarılı seriye dikkat çekerek, “Bunu Galatasaray derbisinde de devam ettireceğiz. Hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Pazar günü, Kadıköy’den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın tribünleri doldurup, 90 dakika boyunca bize büyük destek vereceğini biliyoruz. Onları, evlerine mutlu yollayacağız.” dedi.

    Mert Hakan Yandaş: Kadıköy den çıkış yok #2

    "Önemli olan kazanmak"

    Fanatik’in haberine göre Yandaş, “Önemli olan kazanmak. Ancak eğer gol atarsam da bu benim için büyük bir mutluluk olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.

    Mert Hakan Yandaş: Kadıköy den çıkış yok #3


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