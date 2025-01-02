Mert Hakan Yandaş kadroya dönüyor

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Hatayspor maçıyla ile birlikte sahalara döneceği için çok mutlu.

Ligde ilk 11 çıktığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarının her ikisinde de asist yapan oyuncu, formayı tam kapmıştı ki peş peşe şanssızlıklar yaşadı.

HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR

Önce grip olduğu için Alkmaar maçını kaçırdı, ardından sakatlandı.

İyileşip takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor karşısında formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

MOURINHO, HATAY'A HAZIRLANDI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yılbaşının ertesi günü takıma izin vermezken kendisi de 2025’e çalışarak girdi.

Portekizli çalıştırıcı, ligde pazar günü karşılaşacakları Hatayspor’un maçlarını izlerken bu anları sosyal medya hesabından ‘mutlu yıllar’ başlığı ile paylaştı.

2024 YILINDA 55 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, 2024 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 55 maç oynadı.

Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 36 galibiyet, 9 mağlup yaşadı. 10 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Ayrıca sarı-lacivertliler, U19 takımıyla çıktığı TFF Süper Kupa maçında sahadan çekildiği için Galatasaray'a hükmen kaybetti. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ligde 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en fazla puan elde ettiği sezonu yaşadı.

YILI İKİNCİ TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 17 haftasında oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, rakip filelere 40 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü.

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 2024 yılını ikinci tamamladı. Sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.