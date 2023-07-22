Mert Hakan Yandaş, kampın favori isimlerinden biri oldu Jorge Jesus’la kulübeye mahkum kalan tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş yeni sezona iddialı giriyor. Deneyimli hoca, milli futbolcunun performansını da çok beğendi.

Jorge Jesus döneminde kulübeye mahkum olan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal’la birlikte yeniden yükselişe geçti.

Edin Dzeko ile birlikte takımın iki kaptanından biri olan Mert Hakan, yeni sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor.

Rusya’da oynanan üç hazırlık maçında da takımın en hazır ve istekli oyuncusu olarak dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Samandıra’da Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol atan Edin Dzeko ve Alexander Djiku ile birlikte sahanın en iyisi olarak beğeni topladı.

Hedef milli takım

Bir önceki sezonda da İsmail Kartal’ın vazgeçilmezi olan yıldız oyuncunun bu sezon da ilk 11’in vazgeçilmezi olup yeniden milli takım seviyesine yükselmeyi hedef koyduğu gelen bilgiler arasında...

Dzeko ile kaptanlığı da mükemmel yürüten Mert Hakan, takıma yeni katılan futbolculara her konuda yardımcı oluyor.