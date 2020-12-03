Mert Hakan Yandaş: Kendimizi affettireceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, üst üste alacakları galibiyetlerle 4-3'lük derbi yenilgisini unutturacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Beşiktaş mağlubiyetini geride bırakmaları gerektiğini belirtti.

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

26 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımızı üzdük ama artık önümüze bakmalıyız. Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açacağız. Peş peşe alacağımız galibiyetlerle kendimizi affettireceğiz. Ben de performansımla takıma en iyi şekilde katkı vermek için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.