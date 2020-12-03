Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.388
0.50%
EXEN Coin
11.48
3.98%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Mert Hakan Yandaş: Kendimizi affettireceğiz

    Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, üst üste alacakları galibiyetlerle 4-3'lük derbi yenilgisini unutturacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 12:27
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 13:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mert Hakan Yandaş: Kendimizi affettireceğiz

    Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Beşiktaş mağlubiyetini geride bırakmaları gerektiğini belirtti.

    "ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

    26 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımızı üzdük ama artık önümüze bakmalıyız. Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açacağız. Peş peşe alacağımız galibiyetlerle kendimizi affettireceğiz. Ben de performansımla takıma en iyi şekilde katkı vermek için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    Mert Hakan Yandaş: Kendimizi affettireceğiz #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir