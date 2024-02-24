Mert Hakan Yandaş'tan şampiyonluk sözleri Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de başladığı lig maçında gole imza attı. Maçın ardından konuşan Mert Hakan, sarı-lacivertli takımın sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

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Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez lig maçında 11’de forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş, 64. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Tecrübeli oyuncunun kasımpaşa filelerine serbest vuruştan attığı gol, bu sezon ligde ilk golü oldu.

Yerini Zajc'a bıraktı

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig’de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta forma giydi.

Mert Hakan, Kasımpaşa karşısında 90. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Gol atacağımı hissetmiştim"

Attığı gole değinen Mert Hakan, şunları dedi:

Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum.

"Zor bir süreçten çıktım"

Şampiyonluk yarışına değinen Mert Hakan, şu sözleri sarf etti:

Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz.

"Kasımpaşa iyi analiz yapmış"

Oyuna kötü başladıklarını söyleyen Mert Hakan, şu açıklamayı yaptı:

Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Kasımpaşa iyi analiz yapmış. Önde iyi baskı yaptılar. Bunu hafta içi değerlendireceğiz. Hocamız eksiklerimizi anlatacaktır. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım. Bunun farkındayız. 11 hafta kala galip gelmek önemli. 2 haftadır böyle anlamlı galibiyetler daha çok mutlu ediyor. Bizim için her maç final.

"Fenerbahçe birlikte olduğunda yıkılması imkansız bir camia"

Oyunun güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yandaş, ifadelerini kullandı:

Biz oyunumuzu güçlendirmek zorundayız. Bugünkü tribün ve destek olduğu sürece iç saha bizim en büyük kozumuz olacak. Fenerbahçe birlikte olduğunda yıkılması imkansız bir camia. Taraftarımız, bu akşam iyi oynamasak da ne olursa olsun arkamızda durdular. Bugün gerçekten bizi yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Bundan önce bir tık homurdanmalar vardı. Onlara da hak veriyoruz. Önemli olan günün sonunda ne olduğu. Sezon sonuna kadar dişimizi sıkalım. Nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte olalım da sonra faturayı kime keseceklerse keserler.

"Fred'i ben attırmadım"

Kayserispor maçında Fred'in ve kendisinin gördüğü kırmızı karta değinen Yandaş, şunları dedi:

Ben ve ailem 2 haftadır gülebiliyoruz. Kendi hatalarım da var. Oyuna konsantre olmam gerekti. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Başıma talihsiz bir olay geldi. Benim hatam kendi kırmızı kartım. Fred'i ben attırmadım. Öyle bir algı oluştu. Başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Sahaya çıkmayı bekliyordum. O fırsat son 2 haftada geldi.

"Çok net penaltı"

Son dakikalarda kazanılan penaltının doğru olduğunu söyleyen Mert Hakan, şu ifadeleri kullandı: