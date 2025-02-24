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Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanışı dev bir maça sahne olacak.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı derbi öncesinde ise ortam gerildi.

MERT HAKAN SAHADA

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk yarışını etkileyecek dev maç öncesinde sahaya indi ve yürüyüş yaptı.

ŞARKI ÇALINDI

Bu esnada ise Galatasaray taraftarları, Mert Hakan'a büyük bir tepki gösterdi.

Stadyum hoparlöründen ise Lvbel C5'in 'HAVHAVHAV' şarkısı çalındı.

Ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.