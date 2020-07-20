Dolar
6.8573
0.016%
Euro
7.8294
-0.1211%
Altın
1807.04
-0.1789%
Borsa
118786.09
0%
G. Altın
398.544
-0.1435%
Bitcoin
63005.23
-0.4737%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Mert Hakan Yandaş Sivasspor'dan ayrıldı

    Sivasspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’a veda etti.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 04:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mert Hakan Yandaş Sivasspor'dan ayrıldı

    Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen DG Sivasspor’un futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

    "TEŞEKKÜRLER YİĞİDOLAR"

    Yandaş, paylaşımında “Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar” sözlerini kullandı.

    Mert Hakan Yandaş Sivasspor'dan ayrıldı #1

    Görüş Bildir