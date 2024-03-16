Mert Hakan Yandaş sürprizi! Fenerbahçe, Trabzon'a geldi Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Milli futbolcu, kafileyle birlikte Trabzon'a gitti.

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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart tarihinde Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele hareket etti.

Taraftar sevgi gösterisinde bulundu

Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Takımı yalnız bırakmadı

Öte yandan sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığı bulunan ve kamp kadrosunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına destek olmak için takımla birlikte Trabzon'a gitti.