Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarına isyan etti: Kendinize gelin Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 3-0'lık Ankaragücü mağlubiyetinin ardından takım arkadaşlarına isyan etti.

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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına çıktı. İstanbul ekibi, rakibine 3-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında adeta sonuca isyan vardı.

"Bunun özrü olmaz"

İlk tepkiyi, "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz." sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.

"Herkes kendine gelsin"

Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş'ın şu sert sözleri geceye damga vurdu: