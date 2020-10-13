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    Mert Hakan Yandaş: Taraftarın beklentisini biliyorum

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Mert Hakan Yandaş sakatlığın ardından form düşüşü yaşadığını kabul ederek en kısa sürede eski haline döneceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 09:51
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    Mert Hakan Yandaş: Taraftarın beklentisini biliyorum

    Fenerbahçe'de kasık sakatlığının kendisini etkilediğini söyleyen Mert Hakan, şu anda yüzde yüz performans ile oynayamadığını söyledi.

    "GEÇEN SEZONKİ FORMUMA GELECEĞİM"

    Başarılı futbolcu, "Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. En kısa sürede geçen sezonki formuma geleceğim" dedi.

    Sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkan Mert Hakan, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.

    Mert Hakan Yandaş: Taraftarın beklentisini biliyorum #1

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