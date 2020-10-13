Mert Hakan Yandaş: Taraftarın beklentisini biliyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Mert Hakan Yandaş sakatlığın ardından form düşüşü yaşadığını kabul ederek en kısa sürede eski haline döneceğini söyledi.

Fenerbahçe'de kasık sakatlığının kendisini etkilediğini söyleyen Mert Hakan, şu anda yüzde yüz performans ile oynayamadığını söyledi.

"GEÇEN SEZONKİ FORMUMA GELECEĞİM"

Başarılı futbolcu, "Taraftarlarımızın beklentisini biliyorum. En kısa sürede geçen sezonki formuma geleceğim" dedi.

Sarı-lacivertli formayla 3 maça çıkan Mert Hakan, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.