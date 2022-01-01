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    Mert Hakan Yandaş: Tepkiler beni hırslandırdı

    Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geride kalan ilk yarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 12:45
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    Mert Hakan Yandaş: Tepkiler beni hırslandırdı

    Mert Hakan Yandaş, geride kalan ilk yarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Milli futbolcu, "Benim ve takımım için şanssız bir dönem yaşadık. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamadim, kendime gelemedim. Ummadığımız kötü sonuçlar, takım arkadaşlarım gibi benim de moralimi ve motivasyonumu olumsuz etkiledi. Yeni yılla birlikte yeni bir sayfa açacağız. Fenerbahçe gibi bir takım asla pes etmez." dedi.

    Mert Hakan Yandaş: Tepkiler beni hırslandırdı #1

    "BENİ DAHA DA HIRSLANDIRDI"

    Mert Hakan, tribünlerin kendisine olan tepkileriyle ilgli olarak ise, "Doğal karşılıyorum ancak bu durum beni daha da hırslandırdı." yorumunu yaptı.

    Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta saha, bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.


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