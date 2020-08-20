Kısa zaman önce Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe" diyerek tartışmalara yol açtı. Galatasaraylı taraftarlar eski tweetleri yeniden ortaya çıkardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın ülkenin en büyük takımı olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Buraya geldiğim ilk günden beri ayrıcalıklı olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Fenerbahçe formasıyla mücadele etmek için can atıyorum. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur. İnşallah, karşılığını verebilirim. İlk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BENİ SEÇTİ"

Tecrübeli futbolcu konuşmasının devamında, "Fenerbahçe'yi tercih ettim demeyelim Fenerbahçe beni seçti. Bu aile ortamı beni çok mutlu etti. Konuşulan her şeyin arkalarında durdular. Tercih demeyelim ama Fenerbahçe'ye gelmemde etkili oldu diyelim." şeklinde konuştu.

"CAMİA BENİ SAHİPLENDİ"

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar ile olan WhatsApp konuşmalarının ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Mert Hakan, "Fenerbahçe ile beni çok bağladı bu yaşanan olaylar. Beni sahiplendiler, ben de sahiplendim. Bu tatsız şeylerin yaşanması bizi daha çok bağladı. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe'nin bana olan bağlılığını saha içinde göstermem gerekiyor." dedi.

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"POLEMİKLERDEN UZAK KALMAK İSTİYORUM"

Transfer sürecinde yaşananları unutmak istediğini söyleyen deneyimli isim, "Transfer süreci. Yaşanmamalıydı. Başkanımız güzel açıklamalar yaptı. Benim daha fazla bir şey söylemem uygun olmaz. Polemiklerden uzak kalmak ve Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim böyle şeylerin bir daha yaşanmaması. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Yarın öbür gün yüzyüze bakacağız." şeklinde görüş bildirdi.

GALATASARAY LEHİNE ATILAN TWEETLERİ BEĞENMİŞTİ

Çocukken Galatasaray'ı tutan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yle ilgili atılan olumsuz tweetleri beğenerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.