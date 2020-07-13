Mert Hakan Yandaş: Üzerimize geldiler

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, basında ve sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fenerbahçe'yle el sıkışan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yandaş'ın sözleri şu şekilde:

"ÜZERİMİZE GELDİLER"

"İçimde olan şeyleri konuşacağım. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstüme atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Üzerimize geldiler."

"SİVAS'I EN ÜST SIRADA BIRAKIP ÖNÜMÜZE BAKARIZ"

"İki hafta kaldı ligin bitimine. Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız."