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    Mert Hakan Yandaş videosuna yayıncı kuruluş engeli

    Sarı-lacivertlilerin dün açıkladığı Mert Hakan transferini açıklarken kullandığı video yayıncı kuruluşun telif isteği doğrultusunda YouTube'tan kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 15:34
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    Mert Hakan Yandaş videosuna yayıncı kuruluş engeli

    Fenerbahçe’nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş’ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi.

    Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube’dan yayımlanan videoda, 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı.

    TELİF İSTEĞİ NEDENİYLE KALDIRILDI

    Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe’ye telif hakkı atarak, videoyu YouTube hesaplarından kaldırttı.

    Mert Hakan Yandaş videosuna yayıncı kuruluş engeli #1

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