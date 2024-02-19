Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza atacak! İşte yeni maaşı Fenerbahçe yönetimi, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Oyuncuya büyük oranda bir zam yapılacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, kadro planlama çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 2020 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme imzalanacak.

Başkan Ali Koç'un "O bizim komutanımız." dediği 29 yaşındaki oyuncuyla hafta içinde ilk görüşme gerçekleştirilecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'la 3+1 yıllık yeni kontrat imzalanması planlanıyor. Tecrübeli oyuncu da takımda kalmak için canla başla çalışıyor.

Maaşına 3,5 kat zam yapılacak

Zaman zaman yaptığı davranışlarla gündeme gelen ve takımdan gönderilmesi istenen Mert Hakan'ın son dönemdeki performansı sonrasında yönetimin sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.

Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret kazanan 29 yaşındaki yıldızın yeni mukavelesinde önemli bir artış da olacak. Alınan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın yeni mukavelede maaşı 35-40 milyon TL bandında olacak.

Hatırlanacağı üzere Mert Hakan, çamur maçı olarak nitelendirilen Rizespor deplasmanında oynadığı futbolla galibiyette önemli rol oynamıştı.