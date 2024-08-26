Mert Hakan Yandaş'ın 4 maçlık cezası sona eriyor Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'e "Merhaba" diyecek. Tecrübeli futbolcunun geçen sezondan devreden 4 maçlık cezası bitiyor...

Haber Merkezi

Geçen sezonki Galatasaray maçında 4 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş'tan güzel haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada deneyimli futbolcunun cezası sona erdi.

ALANYA MAÇINDA OYNAYABİLİR

Mert Hakan Yandaş'ın Alanyaspor maçında kadroda olması beklenirken, Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda da oynayacağı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

MERT HAKAN'A KEFİL OLDU

Öte yandan Euro 2024'te başarılı bir performans gösteren ve çeyrek finale yükselen Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takıma almak istediği oyuncularla ilgili 4 büyük takımın teknik direktörünün fikirlerini aldı. Oyuncuların son durumunu öğrendi.

Mourinho'ya göre; Çağlar, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Mert Hakan ve İrfan Can milli takımda olmayı hak ediyor.

Portekizli teknik adama göre Samet, Levent Mercan ve Cengiz için bir şey söylemesi söz konusu değil. Mourinho; Bartuğ, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun konusunda ise çekimser davrandı.