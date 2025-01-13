Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Eli kırılan 30 yaşındaki oyuncu, buna rağmen sahada yer almak için teknik ekibe hazır olduğunu bildirdi.

ÖZEL BANDAJLA OYNAYACAK

TRT Spor’un haberine göre, yaşadığı sakatlığa rağmen özel bir bandajla forma giyebileceğini belirten Mert Hakan, teknik ekibin onayıyla kadroya dahil edildi.

Bu kararlılığı, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından takdir topladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı ve 3 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncunun, elindeki sakatlığa rağmen gösterdiği mücadele azmi, takımın moralini artırmayı hedefliyor.